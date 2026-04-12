俳優、モデルの松本麗世（18）が11日、自身のインスタグラムを更新し、大学進学を報告した。【写真】『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、大学入学式ショット「4月上旬に大学の入学式をむかえました」「私もいよいよ大学生です。時の流れってはやいですね…！」と入学式ショットを披露。「多くの分野を多角的に学べる学科で人が集まる大学で私のこれからの人生に少しでも力になってくれる学びを勉強・経験していきたいな