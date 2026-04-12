「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）写真でピンときた方もいらっしゃるでしょうか？こちらは「万馬軒」、川崎競馬場内にある立ち食いラーメンのお店です。ということで久々のラーメンコラム！名物の「八王子ラーメン」は、醤油味ながら程よくこってり感がありコクのある味わい。粗みじん切りの生玉ねぎが爽やかさをプラスしていて、玉ねぎ入りラーメンが好きな私にはたまらない一杯でした。細麺にさっぱりとした厚めのチャ