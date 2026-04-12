俳優の岸谷五朗とシンガーソングライターの岸谷香の息子で、実業家の岸谷蘭丸氏が、１２日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演。自民党大会２０２６に言及した。この大会を、元衆議院でタレントの杉村太蔵氏は「自民党の最高意思決定機関」と説明。「ちなみに僕なんかは」と続け「２００５年の時に、自民党立党５０年だったんです。（その時）立党５０年宣言をしたのが、当時若き衆議院議員の杉村太蔵です。どのぐら