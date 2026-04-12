ガールズグループTWICEのモモが、ワールドツアー中に歯を抜いた事実を直接明かし、ファンの間に心配の声が広がっている。モモは最近、ファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて「シカゴで急に歯を抜くことになった」と報告。「抜歯から間もないため、まだ左の顔が腫れている。腫れて見えても理解してほしい」と伝えた。【写真】「見えそう？」モモのボリューム感シカゴ公演当時、激しい歯痛で眠れず、翌日に現地の歯