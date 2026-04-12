◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人の石塚裕惺内野手が１２日、ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦で今季１号を放った。この日は「４番・遊撃」でスタメン出場。０―０で迎えた２回の第１打席。ＤｅＮＡの先発・入江の１４６キロを強振。右翼スタンドに入る今季１号となり、チームは先制した。石塚はキャンプから１軍で奮闘するも、実戦でアピール不足に終わり開幕直前に２軍に降格。「キャンプから１軍にいさ