ＶＩＴＡＳを運営するサプリメントメーカー・スリーピースが１９日、京都・京田辺市で小学生を対象とした「野球教室」を開催する。アスリートのコンディションを支える「ＶＩＴＡＳ」がプロデュースする特別な野球教室が、京都で開催される。今回のイベントは、単なる技術指導にとどまらず、約５００人の小学生を対象に、プレーの楽しさを伝えるとともに、トップアスリートが最も重視する「成長期の栄養管理」を親子で体感でき