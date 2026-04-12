ＡＫＢ４８の４代目総監督を務める倉野尾成美が１１日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。倉野尾はインスタグラムに「満開の桜綺麗すぎて大興奮でした！春だね」とつづると、ブラウンのトップスに白のフリル付きのロングスカートを合わせたコーデで満開の桜を楽しむ姿を多数アップした。この投稿にファンからは「可愛すぎて辛いです」「桜もなるさんの笑顔も満開だ！」「めっちゃ絵になってます」「今年