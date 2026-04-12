◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）「楽天カード進撃の巨人デザインデー」として行われた一戦。同作でリヴァイ役を務める声優・神谷浩史が始球式に登場し、ノーバン投球を披露した。「声優アワード」５年連続受賞によって、同アワードの殿堂入りを果たした神谷は、人生初の始球式。１月２８日の誕生日にちなんだ背番号「１２８」のユニホームで登場。堂々と大役を成し遂げた。