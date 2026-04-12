香港G1・クイーンエリザベス2世C（4月26日、シャティン）に出走予定だったミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は出走を回避することが分かった。12日、サンデーサラブレッドクラブが発表。主催者から渡航前に義務付けられている動画による歩様確認が現状のままだと現地での検査をパスしないだろうとの指摘を受け、協議の結果、この状況下での遠征は難しいとの結論に至ったと説明。検疫厩舎にも移動して来週の