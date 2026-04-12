◇サウジアラビア1部アルナスル2―0アルアフドゥードゥ（2026年4月11日ナジュラーン）クリスティアーノ・ロナウド（41）を擁するアルナスルがサウジアラビア1部でリーグ新記録の14連勝を達成した。ポルトガル代表のエースFWは敵地のアルアフドゥードゥ戦に先発すると、前半15分に2戦連発となる先制点。後半2分には代表のチームメートでもあるFWジョアンフェリックスが追加点を挙げ、2―0で14連勝として2013〜14年シーズ