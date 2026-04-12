黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）。4月13日のゲストは歌手の美川憲一さん（79）。【写真】復帰後の近影おなじみのトークも健在美川さんは2025年8月、アメリカ・ロサンゼルスを訪れた際、意識を失い倒いました。帰国し病院を受診すると「洞不全症候群」と診断され、心臓にペースメーカーを埋め込む手術を受けました。さらに、入院中の精密検査では難病といわれる「パーキンソン病」も見