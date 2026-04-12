スポーティ感を高めた専用デザインが魅力！2026年に入り、商用車の世界にも新たな個性を求める動きが見られるようになってきました。実用性を重視するだけでなく、デザインや存在感といった要素に価値を見出すユーザーが増えていることも背景にあります。【画像】超いいじゃん！ これが“アルファード超え”の新型「“5人乗り”ミニバン」です！画像を見る！（30枚以上）そうした流れの中で登場したのが、フォルクスワーゲン