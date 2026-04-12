私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚し、娘のモモと息子のユウトはもう20代の社会人です。義両親も今や70代後半。義父が年を取って足を悪くしてから、義母は私やモモのことを介護要員としてあてにしてきます。しかも旦那と義母が「スズさんの介護をミユキとモモにさせて、財産をもらおう」と企んでいるので、私はものすごく気分が悪くなりました。スズさんは義父の姉で、親族の集まりでよく私のことをかばってくれました。聡明