＜東建ホームメイトカップ最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアー日本開幕戦の最終ラウンドが進行している。2日目が悪天候で中止となり、3日間54ホール短縮競技として行われている。【写真】一輪の花…寺西飛香留の男子顔負けスイング国内男子ツアーの国内開幕戦は最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、石坂友宏とマイケル・ヘンドリー（ニュージーラ