タレントの松居一代が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。現在超セレブ生活を送るニューヨークで、不動産投資のひとつとして行っているテナント貸しに起きたミラクルを明かした。【写真】一時帰国中の日本でも超豪邸！ニューヨークでセレブ生活を送る松居一代松居は「笑いが止まらないくらいのミラクル」と切り出した。現在居