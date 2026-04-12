赤沢亮正経済産業相は12日のNHK番組で、イラン情勢の悪化によるエネルギーの供給懸念を踏まえ、省エネに関する情報提供に取り組む考えを明らかにした。一例として、自動車の燃費改善につながる運転方法を伝え、ガソリンを節約してもらうことを挙げた。使用の抑制について「義務とか規制的にお願いすることはないが、こうしたらお得ですよという情報提供は積極的にやっていい」と話した。当面必要な量の石油は確保したとも強調