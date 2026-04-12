犬が犯罪被害者やその遺族らに寄り添い、傷ついた心を癒やす「アニマルセラピー」を、愛媛県警が全国に先駆けて導入して、今春で丸５年となった。「嘱託セラピー犬」たちの貢献をたたえて県警は先月、感謝状を贈った。被害者支援への期待が増す犬たちの訓練を取材した。（氷見優衣）「ステイ！」松山市土居町の「ドッグガーデンでぐま」。飼い主の指示に、犬たちがピタリと動きを止める。好物の餌を見せられても、勝手に動き