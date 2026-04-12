映画「チャーリーズ・エンジェル」や「キル・ビル」シリーズなどで知られる米女優ルーシー・リュー（５７）が、過去に乳がんと誤診され、不必要な手術を受けていたことを米誌「ピープル」に告白した。リューによると、誤診されたのは１９９０年代。乳房にしこりが見つかり、がんと宣告されたという。その時は「あまり深く考えなかった」としながらも、「怖かった。当時はインターネットがなかったので、情報も少なかったから」