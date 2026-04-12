【その他の画像・動画等を元記事で観る】SACRA MUSIC所属のアーティスト・ASCAが歌う、4月12日(日)23:30より放送開始のTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」（カスプ）が、4月13日に各音楽配信サイトにてデジタル先行配信開始、5月27日にCDシングル発売が決定した。こちらの新曲リリースにあわせて、新アーティスト写真、初回生産限定盤、通常盤のCDジャケット絵柄も公開。さらに、ASCA本人のコメントも到着し