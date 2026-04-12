メ～テレ（名古屋テレビ） 高校受験を控える中学3年生と保護者を対象にした講演会が名古屋で開かれました。 講演会は学習塾の「野田塾」が毎年開いていて今年は7年ぶりに会場での開催となりました。 午前の部には新中学3年生と保護者約800人が集まりました。 講演では今年度から入学金と授業料の実質無償化がスタートした愛知県の私立高校で受験人気が高まっているなどの最新の入試事情について報告され