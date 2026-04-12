メ～テレ（名古屋テレビ） 新生活を楽しくサポートしてくれる「文房具の祭典」が、名古屋で開かれています。 名古屋市中村区のウインクあいちで開かれている「ラブステーショナリー2026」は、文房具の新商品や人気商品が一堂に集まった文具交流イベントです。 会場では文房具の展示販売のほか、手のひらサイズの本を作れるワークショップやシール交換会も開催されます。 このイ