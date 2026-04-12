【モデルプレス＝2026/04/12】なにわ男子の大西流星が4月13日、自身のInstagramを更新。人気韓国アイドルとの交流が話題を呼んでいる。【写真】なにわ男子メンバー「画面割れる」と話題の人気韓国アイドルとの2ショット◆大西流星、人気韓国アイドルとの交流話題大西は「弟のHANJINとご飯に行ってきました！たくさん写真を撮ってくれたよ」とつづり、6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のハンジン（HANJIN）とプライベートで撮