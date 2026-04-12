資料 高校野球・春の香川大会の順位決定戦が12日、行われ、高松商が勝利しました。結果、高松商が香川1位、英明が香川2位として、25日に徳島県で始まる四国大会に臨むことになりました。 【試合結果】高松商 4ー2 英明