◆春季高校野球神奈川県大会▽３回戦横浜１０―０生田＝６回コールド＝（１２日・横須賀スタジアム）横浜（神奈川）が、今春のセンバツ後初の公式戦に臨み、生田に１０―０で６回コールド勝ちした。Ｕ１５日本代表でもプレーした畠山颯志外野手（１年）が「５番・右翼」で公式戦デビューし、２安打５打点の活躍を見せた。連覇を目指したセンバツでは、神村学園（鹿児島）に初戦で敗れて敗退。夏の日本一を目指すにあたり、「