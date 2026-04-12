福島１１Ｒ・福島民報杯（Ｌ）・馬トク激走馬＝マイネルモーント父ゴールドシップ譲りの機動力、しぶとい脚が最大の武器。中山金杯は追って伸び切れずの８着。強力メンバー相手の中山記念は高速馬場に対応し、最後まで伸びて４着。初ブリンカーの効果もあったか、集中が途切れなかった。石川裕紀人騎手の「力を再認識できた。どこかで重賞を勝てる馬だと思います」のコメントは覚えておきたい。中間はＷコース、坂路で時計５本