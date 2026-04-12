■MLBドジャース6−3レンジャーズ（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2三振。今季初の本拠地アーチとなる4号先頭打者弾、今季5度目のマルチヒットで打率は.283に上昇した。ドジャースは逆転勝ちで連勝し、貯金を今季最多の8とした。前日の試合では7ー7で迎えた9回裏、M.マンシー（35）がこの日3発目となるサヨナラ本塁打を放った