最初は楽しかったはずのママ友との時間が、気づけばブランド品の品評会に…。旦那自慢に始まり、バッグ、そしてついには指輪のブランドまで。ノーブランドの指輪を指摘された途端、マウントのターゲットにされてしまうなんて…。この気まずい空気が終わるときは来るのか…?!>>【まんが】セレブマウントを取るママ友(ウーマンエキサイト編集部)