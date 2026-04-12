陸上自衛隊のオスプレイが配備された、まだ真新しい駐屯地が佐賀県にある。「本当に安全なのか」という不安の声も上がる中、本格的な訓練が始まっている。今回、カメラ7台態勢で完全密着。知られざる飛行の全貌と、駐屯地の取り組みを取材した。■新設の佐賀駐屯地…最大の特徴は陸上自衛隊・佐賀駐屯地。今回、4か月に及ぶ長期取材が初めて許された。広報担当は「まだ至る所が工事中です」。去年7月に新たに開設された駐屯地。現