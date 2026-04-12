4月11日（現地時間10日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターで臨んだデトロイト・ピストンズ戦を100－118で落とし、2連敗を喫した。 43勝38敗でイースタン・カンファレンス9位にいるホーネッツは、すでに2021－22シーズン以来初のプレーイン・トーナメント参戦が決定。10位にいるマイアミ・ヒート（42