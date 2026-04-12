立ちくらみは、日常生活の工夫によって予防や軽減が期待できます。水分や塩分の摂取、動作の仕方など、基本的な対策が重要です。本章では、日常で実践できる具体的な予防法を紹介し、安全に過ごすためのポイントを解説します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「