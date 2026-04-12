むせを伴わない「隠れ誤嚥」は自覚しにくく、気づかないうちに肺炎のリスクを高めます。特に睡眠中に起こりやすく、繰り返すことで重症化につながる可能性もあります。本章では、不顕性誤嚥の仕組みやリスクを理解し、日常で注意すべきサインについて解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼