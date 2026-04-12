開催：2026.4.12 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 9 - 5 [ロッキーズ] MLBの試合が12日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。 パドレスの先発投手はヘルマン・マルケス、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。 1回表、3番 マッケンジー・モニアク 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームラン