レンチンで作るそぼろ煮【画像で見る】赤唐辛子がいいアクセント「厚揚げと玉ねぎのそぼろ煮」食べやすくてアレンジしやすい食材、ひき肉。家計にもやさしく身近な豚ひき肉の、便利でお手軽なレンチンレシピをご紹介します。玉ねぎと厚揚げを使って、ヘルシーながらも満足感のあるそぼろ煮です。＊＊＊■厚揚げと玉ねぎのそぼろ煮厚揚げでヘルシーに食べごたえアップ「厚揚げと玉ねぎのそぼろ煮」【材料】(2人分)・玉ねぎ ...