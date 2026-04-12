開催：2026.4.12 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 6 - 3 [レンジャーズ] MLBの試合が12日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 1回表、1番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってセンターへのホ}