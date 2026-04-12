食物繊維や、若さを手助けする大豆イソフラボンが、普通のもやしよりも多く含まれる豆もやし【画像を見る】包丁いらずのコスパ食材で！「もやしとさばのごま甘酢炒め」「食費を抑えたいけれど、ボリュームも欲しい」「お財布にやさしい食材ばかりだと、レシピがマンネリになりがち……」そんな悩みはありませんか？ そこで人気料理研究家の藤井恵さんに、もやしやとりむね肉、きのこなどのコスパ食材を使った、ボリューム満点の炒