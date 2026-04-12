ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の河西結心（ゆうみ＝22）が11日、東京都品川区の大井ホッケー競技場で行われた「日韓ホッケー国際強化マッチ2026」にゲストとして来場した。河西は青のユニホーム姿で登場。ホッケー男子日本代表「サムライジャパン」VS韓国男子代表、女子日本代表「さくらジャパン」VS韓国女子代表の2試合で、ともに「始球式」を行った。試合は男子は逆転で敗れたが、女子は1