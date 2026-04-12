「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースが八回に貴重な追加点をたたき出した。絶好調のアンディ・パヘズ外野手が執念の左前適時打を放った。２点差に迫られて以降、なかなか追加点が奪えなかったドジャース。だが八回、先頭のＴ・ヘルナンデスが左中間を破る二塁打を放つと、続くパヘズが追い込まれながらも低めのスプリットに食らいついた。見逃せばボール球だったが、懸命にはじき返した打