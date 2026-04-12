よこはま動物園ズーラシアは、ホッキョクグマの「ゴーゴ」の死因などに関する「最終報」を10日、公式サイトに掲出した。【画像】ホッキョクグマ「ゴーゴ」死亡について（最終報）ゴーゴは、2004年12月3日、ロシアのペルミ動物園で誕生。大阪・天王寺動物園、和歌山・アドベンチャーランドなどで育ち、21年からよこはま動物園で暮らしていた。そうした中で、今年2月9日、「2月8日の13時頃より、とくしま動物園へ出園するために