女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が13日、第11話が放送される。吉江（原田泰造）や直美（上坂）が案じる中、りん（見上）は環（宮島るか）を連れて卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて…そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）が