外食中に、ちょっとしたハプニングに遭遇した筆者。今回は、隣の席に座っていた若い女性の行動を見て、感心すると同時に、子育てについて考えさせられた出来事です。 静かなカフェで起きたこと 先日、カフェでひと休みしていたときのことです。 店内には落ち着いたBGMが流れ、時間がゆっくり進んでいるように感じる空間でした。 サンドイッチとコーヒーを味わいながら、ほっと一息ついていた私。しばらくする