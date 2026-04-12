WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が10日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちを飾った。11日には都内の所属ジムで一夜明け会見を行った。試合後、対戦相手のエストラダは救急搬送されたが、肋骨2本を骨折していたことが明らかになった。着実にダメージを与えた那須川。8回を