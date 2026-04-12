ウェザーニュースの小川千奈キャスターが9日、自身のインスタグラムを更新。舞妓姿を公開した。 【写真】メイクもバッチリ！ 舞妓姿がハマりすぎています 「舞妓体験をしてきました」と投稿し、おしろいを塗り、艶やかな着物姿でポーズを決める写真を掲載。「富士額がようやく役に立つ日が来て感激！(笑)」とまんざらでもないようで「どうやってお化粧をしているのか、お着物を着ているのかとても勉