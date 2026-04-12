LAギャラクシーDF吉田麻也が豪快なヘディング弾アメリカMLSのロサンゼルス・ギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也は現地時間4月11日、敵地で行われたオースティンFC戦に先発出場した。前半34分に貴重な先制ゴールを記録し、2-1の勝利に大きく貢献。現地メディア「YARDBARKER」は「吉田麻也が均衡を破った」と報じ、連敗を喫していたチームを救うベテランの勝負強さを伝えている。試合は立ち上がりからホームのオーステ