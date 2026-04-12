書籍「機械設計ってこんなにおもしろい―機械設計１年目・宮永翔、奮闘中！」（百々泰著）が、１２日に日刊工業新聞社から発売された。モノづくり企業（産業機械製造）の設計部門に配属された新入社員・宮永翔が、さまざまな困難に直面しながらも、先輩の設計技術者や現場技術者、クライアント企業の技術者などの助けを借りて、機械設計のおもしろさを学んで成長していく物語。主人公と一緒に機械設計のおもしろさを実感できる