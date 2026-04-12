元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。韓国でのテレビ収録について語った。「HKT48」在籍中に開催された韓国のオーディション番組「PRODUCE 48」で合格し「IZ*ONE」として、約2年半韓国を拠点に活動していた矢吹。MCの松岡昌宏から「テレビとかはどうなの？」と聞かれる場面があった。「バラエティの収録時間がめっちゃ長いです」と切り