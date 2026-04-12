NHKは9日、2028年に放送する67作目の大河ドラマが「ジョン万」に決定したと発表した。主演は山崎賢人（正しくは、たつざき）が務め、アメリカ合衆国を訪れた最初の日本人の一人とされるジョン万次郎を主人公としたドラマになる。 脚本はNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などを担当した藤本有紀氏で、2027年放送の「逆賊の幕臣」に続き幕末が舞台。2年連続で幕末が題材の大河ドラマになるのは、1967年の「三姉妹」と196