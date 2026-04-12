【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】「頭利きFW」の秀逸ヘディング弾待望のゴールはまさに期待通りの一撃だった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“頭利き”として知られるFW植木理子が、得意のヘディングで世界女王アメリカの牙城を破った。日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝を飾っ