アーセナルはプレミアリーグ第32節でボーンマスと対戦した。アーセナルのホームで行われた試合だったが、好パフォーマンスを見せたのはボーンマスで、最終的に1-2でホームチームは敗れた。マンチェスター・シティとの優勝争いにおいて、勝ち点3を積み上げたかったアーセナルだが、この試合では本来の力を発揮できなかった。GKダビド・ラヤ、DFベン・ホワイト、FWノニ・マドゥエケ、FWカイ・ハフェルツ、FWガブリエウ・マルティネッ