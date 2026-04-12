三井ガーデンホテル岡山は、8月9日にリニューアルオープンする。デザインコンセプトは「Blooming」とし、晴れの国と呼ばれる岡山の自然や名勝から着想を得たデザインやアートを客室や大浴場など館内各所に取り入れた。客室はスタンダードダブル118室、スタンダードクイーン56室、スタンダードツイン72室、スーペリアツイン51室の4タイプ全297室に刷新する。既存の2室を1室に再構成し、最大3名まで宿泊できる客室を8室から51室へ増