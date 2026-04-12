◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリン）両チームの先発、ベンチ入りメンバーが発表され、中日・サノーが来日初の３番に入った。前日（１１日）の８回に３号２ランを放っている。高橋宏とバッテリーを組むのは加藤となった。阪神は不動のメンバーで「７番・左翼」に前川を入れた。以下は両チームのスタメン。【中日】１番（三）福永２番（二）田中３番（一）サノー４番（左）細川５番（右）ボスラー６番（中）花